Оскандалившийся Валерий Меладзе возвращается в Россию с концертами

Валерий Меладзе уже почти как год назад уехал из России из-за несогласия с политикой государства. За это время он успел попасть во многие скандалы, из-за которых от него отвернулись даже самые преданные поклонники. А последние события на его концерте в Дубае, казалось бы, поставили окончательный крест на его карьере в России. Однако все оказалось не так однозначно.

На официальном сайте артиста появилась информация, что Меладзе собирается вернуться в страну, где он получил свою популярность, уже в скором времени. У него запланированы концерты на территории России, и одно из выступлений пройдет в Барвихе.

Также на том же Интернет-ресурсе сказано, что продажа билетов уже началась. Валерия Меладзе поклонники смогут увидеть в марте 2023 года. Если, конечно, новости не окажутся фейковыми.

Напомним, что ранее певцу удалось оспорить решение Арбитражного суда Москвы. На Меладзе из-за его ТЦ висела административная статья за нарушение договора с мэрией.