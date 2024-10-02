Валерию и Артема Чекалиных сдал сотрудник, которому они не заплатили за работу

Блогера Лерчек и ее уже бывшего мужа Артема Чекалина сдал наемный сотрудник, которому те не заплатили. Он рассказал полиции, как пара переводила деньги в ОАЭ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Имя сообщника Чекалиных не называется. Источнику известно, что ему не заплатили за работу и он рассказал полиции о схеме блогеров в отместку за это.

При этом приводятся имена двух других сообщников. Один из них гражданин Украины и США – он помогал обналичивать деньги от марафонов в ОАЭ, затем средства переводились на зарубежные счета. Все манипуляции делались с Артемом Чекалиным, когда тот приезжал в ОАЭ, пишет источник. Отмечается, что мужчина помог вывести около 1 млн долларов через Дубай в этом году и 250 млн рублей 2 года назад.

Говорится, что в схеме участвовал еще один гражданин Украины – айтишник по профессии. У него тоже был доступ к оплатам за марафоны.

Тем временем стала известна личность нового возлюбленного Лерчек. Блогера сняли за поцелуем с ее тренером по бальным танцам.