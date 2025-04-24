Валерия сообщила, что фильм Тиграна Кеосаяна напоминает «старое доброе кино»

Певица Валерия сравнила фильм Тиграна Кеосаяна со «старым добрым кино». Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском.

В Москве состоялась премьера фильма «Семь дней Петра Семеныча» Кеосаяна, который впал в кому в конце 2024 года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса и поддержали творение режиссера. Так, певица Валерия отметила, что проект Тиграна приближен к жизни и вызывает ностальгию по «старому доброму кино».

«Это просто о нашей жизни, о том, какая она непростая… И нет ничего однозначного. И, действительно, столько трогательных сцен, таких прямо щемящих», — высказалась она.

Ее мнение подержала Лариса Долина. По словам певицы, во время просмотра у нее не раз стоял ком в горле и появлялись слезы на глазах. А актер Федор Добронравов вспомнил о совместной работе с режиссером. Он рассказал, что на площадке Тиграна всегда царит творческая атмосфера, сам же режиссер является добрым и хорошим человеком.

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