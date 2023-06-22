Валерия рассказала об осечке при попытке зачать ребенка с Пригожиным и пожалела, что не заморозила яйцеклетки

Певица Валерия рассказала, что пыталась зачать ребенка с мужем Иосифом Пригожиным, но произошла «осечка». Также артистка пожалела, что некоторое время назад не заморозила яйцеклетки – сейчас делать это поздно и небезопасно.

Артистка поддерживает, что сейчас стало возможным заморозить яйцеклетки, и выступила за эту процедуру.

По мнению певицы, благодаря ей женщина могла бы отложить беременность «на потом», если не имеет возможности родить в данный момент в связи с отсутствием партнера.

В шоу «Малахов» Валерия назвала замораживание яйцеклеток «хорошим шансом иметь свое продолжение».

Также певица призналась, что пыталась зачать ребенка с Пригожиным естественным путем, однако не получилось.

«Произошла некая осечка», - сообщила она, не вдаваясь в подробности. Слова Валерии приводит Газета.Ru.

Ранее стало известно, что певица Анна Семенович заморозила яйцеклетки, заплатив за это 160 тыс. рублей. Она прошла процедуру до того, как заболела коронавирусом. По признанию певицы, ее замороженные половые клетки «здоровые» и «хорошие».