43-летняя Анна Семенович потратила 160 тысяч рублей на заморозку яйцеклеток

Анна Семенович относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певица готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. Семенович не скрывает, что уже давно состоит в отношениях с мужчиной, имя которого она пока не спешит раскрывать. Учитывая этот факт, Анна нередко получает вопрос от подписчиков о грядущем пополнении в семействе. В новом интервью для YouTube-шоу Алены Жигаловой артистка прокомментировала этот момент для публики.

Как выяснилось, 43-летняя Семенович заморозила свои яйцеклетки. Обозначенную процедуру она прошла еще до того момента, как впервые заболела коронавирусом. Певица призналась: подобное действие дает ей уверенность в будущем, в котором она однажды станет матерью.

«Я себя подстраховала. У меня есть яйцеклетки: здоровые, хорошие. Я могу ими пользоваться, чтобы зачать ребенка», — цитирует Газета.Ru слова Анны из нового интервью.

Семенович добавила: заморозка яйцеклеток — дорогая процедура. Она проходила ее в элитной клинике и заплатила за все услуги 160 тысяч рублей.

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