Валерия рассказала, как сбегала от мужа-алкоголика

Певица Валерия делится всё новыми подробностями о своей жизни с бывшим мужем, композитором Александром Шульгиным.

Известно, что звезда ушла от музыканта из-за харассмента, однако понять, что на самом деле находится в токсичных отношениях у Валерии получилось понять далеко не сразу.

Виной всему, по словам певицы, послужила сильная алкогольная зависимость бывшего супруга. Именно из-за неё, считает Валерия, мужу приходило в голову запирать её дома и постоянно держать в изоляции, не говоря уже и о других мучениях, которым подвергал её домашний тиран. В итоге девушка поняла, что нужно просто бежать и срочно подавать на развод

Сейчас певица находится в нестабильных, но явно счастливых отношениях с Иосифом Пригожиным. Пара в браке уже 20 лет.

О том, как уйти от домашнего тирана мы подробно писали в специальном топике «Руководство к действию».