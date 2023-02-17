Руководство к действию: как навсегда уйти от домашнего тирана

Столкнувшись с жестоким отношением некогда любимого вами члена семьи, правильнее всего будет сразу же позвонить в полицию.

Однако, не у каждого хватит смелости это сделать, ведь в случае появления служителей порядка в вашей совместной жизни, отношения между вами и вашим партнёром (кем бы он ни был) уже никогда не будут прежними.

Но что, если кризис в отношениях действительно перерастает в бытовую жестокость?

К сожалению, зачастую осознание этого приходит слишком поздно и из ситуации приходится выходить собственными силами.

Адвокат Шамиль Курамшин в беседе с WomanHit.ru дал несколько рабочих советов и рекомендаций тем, кто столкнулся с реальным домашним насилием.

Прежде всего, предупреждает эксперт, нужно поверить в себя.

Именно уверенность в праве на собственную безопасность сможет стать фундаментом для дальнейших решений и действий.

Когда вы наконец поняли, что «с вас хватит», следующим шагом должно стать чёткое понимание того, как именно вы хотите действовать.

Разойтись можно по-разному, главное – разойтись.

Можно просто исчезнуть, а можно - попытаться утихомирить и предложить совместную жизнь уже в другом статусе.

Алгоритм действий также следует просчитать заранее, дабы потом не импровизировать, а просто придерживаться составленному плану.

Также очень важно проинформировать о том, что дома не всё в порядке как можно больше людей.

Пусть о ваших трудностях узнают друзья, родственники, подписчики в социальных сетях.

Таким образом, в случае, если нужны будут какие-либо доказательства вашего бедственного положения, эта группа доверенных лиц сможет встать на вашу защиту.

Подготовить себе «запасной аэродром» тоже нужно обязательно.

Любое расставание чревато непредвиденными, а порой и экстремальными ситуациями.

Столкнувшись с ними, вам наверняка потребуется место, где вы могли бы побыть в безопасности.

Тут подойдут квартиры друзей, дачи, в крайнем случае заранее збронированные комнаты в отелях.

Нелишней будет и поддержка профессионалов и компетентных экспертов вопросе домашнего насилия.

Если на адвоката средств не окажется, в открытом доступе всегда можно найти правозащитные организации и центры помощи.

Заранее составьте их список и запишите контакты.

«Если в конечном итоге у удастся начать проживать отдельно от тирана – считайте, что у вас всё получилось, - подсказывает Шамиль Курамшин, - теперь главное –строить новую жизнь. А без домашнего узурпатора делать это гораздо легче».