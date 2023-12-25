Валерия рассказала, как испортила лицо уколами ботокса: не смогла узнать себя

55-летняя певица Валерия пожаловалась на внешность после уколов ботокса. Артистка призналась, что не смогла узнать себя на фотографиях после модной процедуры. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».

Исполнительница, стремясь сохранить молодость и свежесть, воспользовалась популярной среди знаменитостей процедурой – инъекциями ботокса. Однако результат не только не пришелся по вкусу артистке, но и оказался настоящим кошмаром. Звезда поделилась своим разочарованием, отметив, что лицо выглядело неестественно и ужасно.

«Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар. Выражение лица ужасно изменилось из-за ботокса. Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно», – поделилась звезда.

В поиске сохранения своей естественной красоты и свежести, Валерия предпочитает использовать альтернативные методы ухода за кожей. Она сторонница игольчатого RF-лифтинга, аппаратной процедуры, не требующей частого повторения и реабилитации. Кроме того, певица уделяет внимание массажу для поддержания формы тела, но при этом признается, что не приемлет обертывания, считая их пыткой из-за необходимости лежать молча в течение часа.

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