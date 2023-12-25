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НАШ ШОУБИЗ
10:38, 25 декабря 2023
1 мин.

«Это серьезный шаг»: дочь Пригожина показала тело после пластической операции

Дочь Иосифа Пригожина нашла смелость показать фигуру после пластической операции.

«Это серьезный шаг»: дочь Пригожина показала тело после пластической операции

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь продюсера Иосифа Пригожина нашла смелость показать себя после пластической операции. 26-летняя Даная решилась на хирургическое вмешательство после родов и проблем со здоровьем.

Напомним, что наследница сделала абдоминопластику. Девушка, ставшая мамой, подчеркнула, что решение о пластической операции было вызвано не желанием избавиться от лишнего веса, а стремлением устранить последствия кесарева сечения. 22 декабря ей провели операцию, которая прошла успешно, и она активно восстанавливается.

«Чувствую себя просто замечательно. Хочется отметить, что процесс выздоровления идет гораздо быстрее, чем я ожидала. Я знаю, что абдоминопластика – это серьезный шаг, и я хочу помочь тем, кто еще сомневается. Всё, что я могу сказать в данный момент – операция стоит того!» – поделилась Даная.

Пригожина выразила благодарность своему хирургу и показала результаты. Она позировала в черном топе и шортах, на ней был специальный корсет и катетер.

«Это серьезный шаг»: дочь Пригожина показала тело после пластической операции

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи Сети поддержали брюнетку и пожелали ей скорейшего восстановления.

Напомним, что Даная приняла решение о пластической операции после микроинсульта, пережитого осенью, который, как она считает, произошел из-за стресса. Она также упомянула, что семь лет назад попала в аварию, оказавшую влияние на ее здоровье. После болезни, которую она перенесла несколько месяцев назад, она решила сделать пластику.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал работу дочери в такси и заявил, что не может работать на всех.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
пластика
Даная Пригожина
Иосиф Пригожин
операция
роды
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