«Это серьезный шаг»: дочь Пригожина показала тело после пластической операции

Дочь продюсера Иосифа Пригожина нашла смелость показать себя после пластической операции. 26-летняя Даная решилась на хирургическое вмешательство после родов и проблем со здоровьем.

Напомним, что наследница сделала абдоминопластику. Девушка, ставшая мамой, подчеркнула, что решение о пластической операции было вызвано не желанием избавиться от лишнего веса, а стремлением устранить последствия кесарева сечения. 22 декабря ей провели операцию, которая прошла успешно, и она активно восстанавливается.

«Чувствую себя просто замечательно. Хочется отметить, что процесс выздоровления идет гораздо быстрее, чем я ожидала. Я знаю, что абдоминопластика – это серьезный шаг, и я хочу помочь тем, кто еще сомневается. Всё, что я могу сказать в данный момент – операция стоит того!» – поделилась Даная.

Пригожина выразила благодарность своему хирургу и показала результаты. Она позировала в черном топе и шортах, на ней был специальный корсет и катетер.