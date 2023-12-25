«Это серьезный шаг»: дочь Пригожина показала тело после пластической операции
Дочь Иосифа Пригожина нашла смелость показать фигуру после пластической операции.
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Дочь продюсера Иосифа Пригожина нашла смелость показать себя после пластической операции. 26-летняя Даная решилась на хирургическое вмешательство после родов и проблем со здоровьем.
Напомним, что наследница сделала абдоминопластику. Девушка, ставшая мамой, подчеркнула, что решение о пластической операции было вызвано не желанием избавиться от лишнего веса, а стремлением устранить последствия кесарева сечения. 22 декабря ей провели операцию, которая прошла успешно, и она активно восстанавливается.
«Чувствую себя просто замечательно. Хочется отметить, что процесс выздоровления идет гораздо быстрее, чем я ожидала. Я знаю, что абдоминопластика – это серьезный шаг, и я хочу помочь тем, кто еще сомневается. Всё, что я могу сказать в данный момент – операция стоит того!» – поделилась Даная.
Пригожина выразила благодарность своему хирургу и показала результаты. Она позировала в черном топе и шортах, на ней был специальный корсет и катетер.
Пользователи Сети поддержали брюнетку и пожелали ей скорейшего восстановления.
Напомним, что Даная приняла решение о пластической операции после микроинсульта, пережитого осенью, который, как она считает, произошел из-за стресса. Она также упомянула, что семь лет назад попала в аварию, оказавшую влияние на ее здоровье. После болезни, которую она перенесла несколько месяцев назад, она решила сделать пластику.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал работу дочери в такси и заявил, что не может работать на всех.