Валерия рассказала, что не дружит с мужчинами из-за Иосифа Пригожина. Об этом она заявила Propusk.tv.

Журналисты узнали у Валерии и Иосифа Пригожина о том, верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной. Мнения у супругов разделились. Певица заявила, что ее муж спокойно дружит с противоположным полом.

«У Иосифа есть подруги женщины. Он говорит, что ему в жизни с женщинами всегда легко — и в бизнесе, и в работе», — рассказала она.

А вот Валерия призналась, что у нее среди друзей мужчин нет. Певица намекнула, что против этого выступает ее супруг.

«Так не работает, в другую сторону. У меня самый большой друг жизни — это Иосиф», — заявила она.

Пригожин добавил, что не одобряет дружбу супруги с мужчинами.

«Я мужикам не доверяю, пошли дальше», — отрезал он.

