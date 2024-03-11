Валерия публично пристыдила Пригожина в эфире шоу «Маска»

В последнем эфире программы «Маска» на НТВ звезды обсуждали похудение. Певица Валерия посетовала, что ее муж, продюсер Иосиф Пригожин не держит себя в форме.

Члены жюри обсуждали, кто может скрываться за маской в костюме Кактуса. Изначально они думали, что это Люся Чеботина, но потом Валерия предположила, что это королева русского R&B Бьянка. Телеведущая Регина Тодоренко в свою очередь вспомнила, как певица похудела на 32 кг. Она спросила у участника, как ему это удалось.

Валерия в ответ посетовала, что ее супруг перестал следить за весом.

«А мой муж поправился на 15 килограммов. Я его постоянно спрашиваю, как?» — пожаловалась звезда.

Отметим, что в 2021 году Пригожин сбросил 20 кг из-за перенесенного коронавируса и спора с другом. По-видимому, супруг певицы вновь потерял форму.

Певица вышла замуж за Пригожина в 2004 году. У пары нет совместных детей.

Ранее исполнительница хита «Океаны» призналась, что супруг подарил ей на 8 Марта. Валерия пришла в восторг от подарка мужа.