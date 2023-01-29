Валерия призналась, почему Иосиф Пригожин запрещает ей пластику

Иосиф Пригожин против хирургического вмешательства у жены Валерии. Дело в том, что он боится изменений.

Продюсер объяснил, что любит Валерию любой. Пригожин переживает, что какой-нибудь шарлатан испортит природную красоту супруги.

Валерия рассказала в программе «Секрет на миллион», что пользуется только «нетравматичными» услугами. Это, например, аппаратная косметология.

Также певица добавила, что Пригожин сопровождает ее к косметологам и контролирует работу.

Ранее мы писали, что Пригожин публично раскаялся в своем поступке перед дочерью.