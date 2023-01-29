10:44, 29 января 2023
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Валерия призналась, почему Иосиф Пригожин запрещает ей пластику
Иосиф Пригожин устанавливает запреты для жены.
Фото: Starface
Иосиф Пригожин против хирургического вмешательства у жены Валерии. Дело в том, что он боится изменений.
Продюсер объяснил, что любит Валерию любой. Пригожин переживает, что какой-нибудь шарлатан испортит природную красоту супруги.
Валерия рассказала в программе «Секрет на миллион», что пользуется только «нетравматичными» услугами. Это, например, аппаратная косметология.
Также певица добавила, что Пригожин сопровождает ее к косметологам и контролирует работу.
Ранее мы писали, что Пригожин публично раскаялся в своем поступке перед дочерью.
Источник фото:Starface
Автор:Галина СьюТеги: