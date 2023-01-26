«Это жестко по отношению к ней»: Пригожин публично раскаялся в своем поступке перед дочерью

Иосиф Пригожин не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Однако на этот раз продюсер сделал исключение и в новом интервью рассказал о семейной драме.

Сейчас младшей дочери Иосифа 23 года. Девушка живет в США и пытается там построить карьеру режиссера. Уже долгое время наследница Пригожина находится в отдалении от звездного отца, и в этом мужчина сам оказался виновен.

Так, супруг Валерии вспомнил тот момент, когда он насильно 12-летнюю Лизу отправил учиться в Швейцарию. Ребенок долго сопротивлялся, но в конце концов поддался на уговоры Пригожина.

«Здесь она вообще не училась, и в 12 лет мы общими усилиями заставили ее остаться в Швейцарии и учиться там самостоятельно. Это жестко по отношению к девочке», — высказался Иосиф.

Несмотря на свое раскаяние, продюсер считает: на тот момент он поступил правильно. По словам мужчины, с самого начала было видно, что у его дочери большое будущее, поэтому Пригожин в раннем возрасте отправил ее учиться в другую страну.

Ранее измученная скандалами Дарья Мельникова оставила послание для поклонников. Подробности читайте в этой статье.