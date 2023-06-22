Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин могли стать родителями общего ребенка. Однако беременность артистки не состоялась.

Об этом супруг Валерии рассказал в YouTube-шоу «Макарена».

«У нас был случай, который не состоялся. Вот, собственно говоря, и все», - сообщил он, намекнув, что Валерия потеряла малыша. Других подробностей этой деликатной темы он не привел.

Напомним, пара поженилась в 2004 году. У Пригожина уже было двое детей от прошлого союза. В 2022 году он стал дедушкой.

Ранее Валерия сообщала, что пыталась зачать ребенка с Пригожиным, но произошла «осечка». Что именно случилось, она не рассказывала.

Также певица поддержала желание некоторых женщин заморозить яйцеклетки. Сама артистка не против данной процедуры, но жалеет, что ей уже поздно и небезопасно на это идти.