Валерия показала татуировки, которые она сделала в честь Пригожина

Певица Валерия удивила всех присутствующих на третьем выпуске четвёртого сезона музыкально-развлекательного шоу «Маска».

Внезапно для жюри, знаменитая артистка появилась в дерзкой кожаной куртке и с ирокезом на голове.

Такой образ Валерия решилась примерить на себя ради мужчин коллег.

Внимательные зрители обратили внимание, что её «косуха« пестрела инициалами участников жюри – Воробьёва, Киркорова, и Родригеса.

Присмотревшись получше, фанаты разглядели и временные татуировки на руках у 54-летней звезды с надписями «Лав Джозеф». Всё это, несомненно дополняло образ звезды.

Конечно же, это главная любовь моей жизни, – комментируя рисунки сказала Валерия.

Перезапуск музыкального шоу «Маска» становится одним из самых скандальных проектов на современном телевидении. Страсти в эфире не перестают кипеть ни на минуту. Не дает публике заскучать заседающий в жюри Филипп Киркоров, из выпуска в выпуск устраивающий провокационные выходки.

Выступающим тоже приходится несладко. Недавно мы писали, что Яна Рудковская чуть не потеряла сознание на сцене выступая в тяжелом костюме утки.