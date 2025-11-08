Валерия не стала номинанткой премии «Грэмми» после прохождения отборочного этапа

Российская певица Валерия не вошла в число номинантов американской музыкальной премии «Грэмми». Накануне Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) официально объявила шорт-листы во всех 95 категориях, но имени артистки в них не оказалось.

Песня Валерии «Исцелю» ранее прошла отборочный этап «Грэмми». Примечательно, что за всю историю конкурса артисты из России ни разу не номинировались. Исполнительницу хита «Часики» удивила и обрадовала эта новость, однако ей не удалось попасть в число номинантов в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».

Категория, на которую претендовала Валерия, считается второстепенной. В основных лидируют Кендрик Ламар, Леди Гага, Бэд Банни (Bad Bunny), Сабрина Карпентер и Леон Томас Лэнд. Так, Ламар номинирован в девяти категориях, а Леди Гага — в семи.

Церемония вручения премии пройдет 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему Валерия не получит «Грэмми». Он назвал фестиваль в первую очередь коммерческим.