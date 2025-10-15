Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал попадание певицы Валерии в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми» с песней «Исцелю». По его мнению, у нее нет шансов получить заветную награду.

Бабичев назвал фестиваль коммерческим. В нем побеждает тот, у кого больше фан-базы, друзей и коллег, считает критик.

«Думаю, к сожалению, ноль шансов получить заветную награду. Если вспоминать события относительно недавние, у Агутина была крепкая работа, но он не попал даже в шорт-лист», — приводит слова критика Абзац.

Он добавил, что у Валерии нет связей в США и западном шоу-бизнесе, чтобы всерьез бороться за такую награду. Однако Бабичев очень рад попаданию Валерии в лонг-лист.

Евгений высоко оценил композицию Валерии, с которой она прошла отборочный этап. Критик считает, что песня сделана качественно и впечатляет отечественных слушателей. Он также подчеркнул, что российский исполнитель сможет победить на «Грэмми» только после улучшения отношений между США и Россией.

