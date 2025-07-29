Валерия назвала неожиданную вещь, без которой никогда не выходит из дома

57-летняя певица Валерия назвала вещи, без которых никогда не выходит из дома. Исполнительница хита «Часики» призналась, что носит с собой сумку-холодильник, в которой всегда есть перекус.

Народная артистка рассказала, что очень не любит голодать на длительных съемках, поэтому всегда старается брать с собой какой-то перекус.

«Совершенно не понимаю людей, которые голодают целый день, чтобы вечером съесть таз еды. Поэтому я лучше на коленках, в машине, в гримерке что-нибудь подъем, чтобы сильно не проголодаться вечером», — поделилась звезда в разговоре с Леди Mail.

Валерия старается также приучить себя на ежедневной основе пить воду, но пока выработка этой привычки дается ей нелегко.

Еще одна неочевидная вещь в сумке знаменитости — дополнительный свет. Певица не любит фотографироваться со вспышкой, и, чтобы кадры получались качественными, использует собственное оборудование. Как пояснила Валерия, снимки ей делает в основном супруг Иосиф Пригожин.

Помимо этого, артистка не выходит из дома, как и большинство людей, без телефона. Смартфон ей нужен не только для работы — певица рассказала, что использует гаджет для просмотра видео, чтения книг.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал сайту «Страсти», почему Иосиф Пригожин продюсирует только Валерию.