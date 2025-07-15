«Позиционировал ее как нашу Мадонну»: почему Иосиф Пригожин продюсирует только Валерию

Иосиф Пригожин и певица Валерия построили не только семью, но и образовали творческий союз. Уже много лет Иосиф продюсирует супругу и представляет ее интересы в медийном пространстве. По словам продюсера Павла Рудченко, Пригожин заявил о себе как о профессионале благодаря работе с певицей — другие его проекты были не такими успешными. Также в беседе с сайтом «Страсти» Рудченко рассказал о периоде, когда Пригожин позиционировал Валерию как российскую Мадонну.

«Валерия — самый яркий проект у Пригожина. Карьера Валерии претерпела серьезные изменения в жанре, появился новый контент, образ, и довольно успешный. Пригожин как продюсер получил свое становление на Валерии. Остальные его проекты прошли мимо. С дочкой Валерии у него ничего не вышло. А с ней они писали альбомы в Лондоне, Иосиф позиционировал ее как нашу Мадонну. На эстраде Валерия и Пригожин занимают определенное место», — высказался продюсер.

На сегодняшний день Иосиф активно посещает светские мероприятия, общается с прессой и снимается в шоу. Рудченко не отрицает, что Иосиф стал уже медийным лицом, при этом, по словам Павла, он остается продюсером.

«Да, Иосиф занял позицию известных продюсеров, но с одним артистом. Продюсер, как доктор, в любой момент знает, что делать. Если он в данный момент не занимается своей деятельностью, то это его не лишает звания продюсера», — пояснил Павел.

Весной 2025 года Валерия выпустила альбом, который, по словам Иосифа, стал последним в карьере певицы. Однако Рудченко считает, что это — далеко не последняя точка в карьере Валерии: на сегодняшний день многие артисты и их продюсеры находятся в стагнации.

«То, что было заявление о последнем альбоме, — многие делают заявления, не понимая, что будет завтра. Грядут глобальные изменения — меняется вектор в отношении деятелей шоу-бизнеса с точки зрения субсидий, поэтому многие артисты и продюсеры претерпевают стагнацию. Валерия, действительно, выпускает хиты, но сказать, что она собирает «Олимпийский», или у нее расписан гастрольный график по городам России — тоже нельзя», — резюмировал Павел.