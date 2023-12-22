Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его песен в РФ

Певца Валерия Мелдазе могут лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России. Композиции артиста по-прежнему пользуются популярностью у русскоязычной аудитории, и за них он получает немалые отчисления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, с предложением отнять заработок Меладзе выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он уже подробно его изложил и направил в Госдуму и Совфед. По мнению активиста, лишить авторских прав артиста действительно можно, если возбудить дело за экстремизм. В таком случае суд может потребовать конфискации имущества.

Напомним, что Валерий Меладзе уже больше года не живет в России и устраивает только зарубежные концерты. У него было несколько попыток спеть в регионах РФ, но все они не увенчались успехом. Впрочем, отсутствие выступлений не мешает ему зарабатывать. За 2023 год он смог пополнить свое состояние на 30 миллионов рублей – это официальный доход. Насколько известно, деньги вокалист получал за частные корпоративы, прослушивание песен, а также благодаря фирме «Винтаж», занимающейся арендой недвижимости и управлением ею в Москве.

Ранее певец Сергей Пенкин рассказал о дорогих подарках Валерию Меладзе и Ивану Урганту от олигархов.