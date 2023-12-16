«Никто не отказался»: Сергей Пенкин рассказал о дорогих подарках Урганту и Меладзе от олигархов

Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, что певец Валерий Меладзе и телеведущий Иван Ургант не только зарабатывают на корпоративах огромные деньги, но и получают от богатых людей дорогостоящие подарки.

Артист признался, что и сам не отказывался от роскошных презентов от поклонников. Так, например, однажды ему подарили новый автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей.

«Машину не только я получил, их получили пять человек: я, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и Иван Ургант. Нам подарили их в один день. Лет десять назад», - приводит mk.ru слова Пенкина.

При этом имя российского олигарха, подарившего роскошные автомобили, музыкант назвать отказался, но подчеркнул, что никто не отказался. Кроме того, Пенкин отметил, что для него это стало полной неожиданностью.

«Я ни на кого не надеюсь: только на себя. Это был единственный в моей жизни дорогой подарок», - заверил певец.

Ранее Сергей Пенкин признался, что отказался от бесплатного места на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронены многие отечественные звезды. Он всем своим родным сказал о желании отправиться в последний путь в Пензе.