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16:15, 29 января 2023
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Валерия избавилась от охранника: поедал икру и тратил тысячу долларов в день

Валерия разозлилась на охранника, уплетавшего икру за ее счет.

Фото: freepik

Фото: freepik

Пятидневный гастрольный тур певицы Валерии окончился увольнением охранника, позволяющего себе различные вольности.

Дело в том, что Валерия обмолвились с охранником фразой «заказывай, что хочешь». Мужчина понял буквально и каждый день заказывал икру. После чего звезде был выставлен счет — по 1000 долларов в день.

На шоу «Секрет на миллион» Иосиф Пригожин добавил, что таких заказов нет даже у Валерии в райдере.

Ранее мы писали, что Валерия и Пригожин оправдывают нажитое имущество.

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