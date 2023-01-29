16:15, 29 января 2023
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Валерия избавилась от охранника: поедал икру и тратил тысячу долларов в день
Валерия разозлилась на охранника, уплетавшего икру за ее счет.
Фото: freepik
Пятидневный гастрольный тур певицы Валерии окончился увольнением охранника, позволяющего себе различные вольности.
Дело в том, что Валерия обмолвились с охранником фразой «заказывай, что хочешь». Мужчина понял буквально и каждый день заказывал икру. После чего звезде был выставлен счет — по 1000 долларов в день.
На шоу «Секрет на миллион» Иосиф Пригожин добавил, что таких заказов нет даже у Валерии в райдере.
Ранее мы писали, что Валерия и Пригожин оправдывают нажитое имущество.
Источник фото:freepik
Автор:Галина СьюТеги:
#икра,