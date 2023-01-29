14:00, 29 января 2023
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Квартира в Дубае, особняк в Швейцарии: Валерия и Пригожин оправдывают нажитое имущество
Валерия с Пригожиным хвалятся квартирой в Дубае и особняков в Швейцарии, пока многие теряют гонорары.
Фото: Starface
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин за совместную 19-летнюю жизнь в браке обогатились домами в ОАЭ и Европе. Об этом они рассказали Лере Кудрявцевой в шоу «Ты не поверишь!».
Так, когда дети посещали языковую школу в Европе, звездным родителям хотелось их навещать. Под 1% в кредит супруги взяли особняк на береговой линии в Швейцарии.
Также Валерия с мужем имеет квартиру в центре Дубая, в которой часто отдыхают. Однако последнее время певице перестало хватать там места.
Ранее мы писали, что Валерия призналась, почему Иосиф Пригожин запрещает ей пластику.