Квартира в Дубае, особняк в Швейцарии: Валерия и Пригожин оправдывают нажитое имущество

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин за совместную 19-летнюю жизнь в браке обогатились домами в ОАЭ и Европе. Об этом они рассказали Лере Кудрявцевой в шоу «Ты не поверишь!».

Так, когда дети посещали языковую школу в Европе, звездным родителям хотелось их навещать. Под 1% в кредит супруги взяли особняк на береговой линии в Швейцарии.

Также Валерия с мужем имеет квартиру в центре Дубая, в которой часто отдыхают. Однако последнее время певице перестало хватать там места.

Ранее мы писали, что Валерия призналась, почему Иосиф Пригожин запрещает ей пластику.