Валерия Гай Германика впервые раскрыла, почему ее дочь решила выйти замуж и родить ребенка в 17 лет

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, почему ее 17-летняя дочь решила в таком юном возрасте создать свою семью. По словам кинематографиста, подросток послушала «главного коуча страны». Об этом она рассказала в шоу «Света вокруг света».

Валерия Гай Германика призналась, что очень рада за наследницу. Теперь режиссер является бабушкой. Однако личность зятя она пока держит в секрете. Дело в том, что дочь Валерии предпочитает скрывать свою семью от общественности.

«Да, она создала ячейку общества, молодец! Послушала главного коуча страны – и все у нее теперь хорошо. У меня внучка, девочка», - пояснила Германика.

К слову, режиссер также подтвердила, что развелась с Денисом Молчановым. Причиной расставания стало отсутствие поддержки со стороны мужчины. Валерия тяжело переживала смерть отца, и ей было необходимо сильное плечо рядом, но его не оказалось.

Ранее Валерия Гай Германика обвинила Алексея Учителя в личной неприязни.