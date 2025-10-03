Режиссер Валерия Гай Германика обвинила Алексея Учителя в личной неприязни. Валерия рассказала о конфликте с коллегой в Telegram-канале.

Фильм Валерии должен был войти в программу кинофестиваля, однако в последний момент его убрали. По словам режиссера, мероприятие возглавляет Алексей Учитель, и именно он снял ее проект с международного конкурса. Как утверждает Валерия, Алексей испытывает к ней неприязнь.

«Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на международной неделе кино, и оно ему не понравилось. Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — высказалась она.

По словам знаменитости, она пыталась связаться с Алексеем и прояснить ситуацию. Однако режиссер не брал трубку. Затем Валерии передали, что ее настойчивость раздражает Учителя.

«Молчание, игнор, демонстративное обесценивание — это способ удержать свою верхнюю позицию в системе», — заявила режиссер.

Виктория не отрицает, что тяжело перенесла ситуацию, однако многие коллеги встали на ее сторону.

«Если фестиваль живет по феодальной модели, он неизбежно превращается в музей самого себя — без риска, без таланта, без будущего», — резюмировала Валерия.

На данный момент Алексей не комментировал обвинения Валерии.

Ранее Гай Германика назвала «токсичной» Диану Арбенину и нецензурно о ней высказалась. Подробности читайте в этой новости.