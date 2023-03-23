Валерий Сюткин назвал слово, от которого Жанна Агузарова «превращалась в земного человека»

Певец Валерий Сюткин рассказал о предательстве коллеги Жанны Агузаровой. Он отметил, что артистка «чудила» и изображала представительницу внеземных цивилизаций, но одно слово возвращало ее в реальность.

Агузарова становилась обычным человеком в день зарплаты.

«При слове «гонорар» Жанна превращалась в земного человека», - заявил Сюткин сайту aif.ru.

Он также рассказал, как на 15-летии группы «Браво» певица повела себя неадекватно. Чтобы вывезти ее на гастроли, пришлось выбивать дверь.

Но это не самое страшное.

«В итоге она из Самары все-таки сбежала, не отработав тур до конца, в финале которого у нас были намечены концерты в Москве, Питере и Киеве», - рассказал Сюткин, назвав это «чистым предательством», учитывая, что часть публики шла на Агузарову.

После того случая Сюткин решил для себя, что «Жанна как коллега по цеху больше не интересует».

Ранее певец признался, что его сын появился на свет с помощью ЭКО.