Валерий Сюткин о рождении сына: «Не скрываем, что было ЭКО»

Валерий Сюткин признался, что его сын появился на свет с помощью ЭКО. Родителями артист и его супруга стали в прошлом году, когда на свет появился Лев. Сразу после рождения супруги уверяли, что зачатие было естественным, однако позже выяснились совсем другие подробности.

По словам артиста, на ЭКО супруги решились, поскольку перед рождением сына его супруге Виоле пришлось пережить две неудачные беременности, и это стало для нее огромным стрессом. Тогда пара решилась на ЭКО, и это заняло целых три года.

Сам Сюткин очень хотел присутствовать при рождении своего сына, однако не успел, сдавал тест на коронавирус.

«Оформлял разные справки и документы в регистратуре, сдавал тест на коронавирус, пока не подошла медсестра и не огорошила: «Поздравляю, у вас сын». Как?! Прошел всего час! Слава Богу, медсестры сняли для меня видео с первыми секундами-минутами жизни малыша», рассказывает он в интервью «Каравану историй».

Для артиста очень важно проводить с сыном больше времени, ведь когда родились старшие дети, он не мог позволить себе этого из-за постоянных выступлений.

«Когда родились первые дети, я был полностью погружен в профессию, так что сыном и дочерью занимались их мамы. Если Макс и Лена скажут, что папу видели только по телевизору или в журналах, окажутся правы. Они явно недополучили отцовского внимания, имеют полное право обижаться, честно это признаю», говорит он, добавляя, что при этом со всеми детьми у него прекрасные отношения.

У Валерия Сюткина есть трое старших детей, сын Максим, и дочери Виола и Елена.