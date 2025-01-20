Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела

В январе прошлого года скончался 90-летний отец певца Валерия Меладзе Шот Меладзе. Исполнитель хита «Салют, Вера» тайно вернулся в Россию, чтобы посетить могилу родителя.

Визит певца в Россию проходил в режиме абсолютной секретности. Артист передвигался по Москве на тонированных внедорожниках Mercedes, принадлежащих ему и его сестре. В поездках заслуженного артиста России сопровождала охрана. Меладзе посетил могилу отца, увиделся с матерью и остальными родными. На кладбище он перешел к захоронению только, когда родные и секьюрити осмотрели территорию, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В июне этого года звезде исполнится 60 лет. В честь юбилея он организовал мировое турне, в которое отправится уже через месяц. Артист планирует дать концерты в Европе, а осенью поехать в США. Первое выступление состоится в Баку 28 февраля.

Меладзе пока не выступает в России, но готов петь на корпоративах за рекордные среди наших артистов 15,5 млн рублей.

Напомним, с 2022 года Валерий Меладзе большую часть времени проводит за рубежом. По информации источников, в настоящее время певец и его супруга живут в Испании, Альбина Джанабаева занимается семьей и детьми и редко дает концерты

Артист уже приезжал в Россию накануне Нового года ради выступлений на корпоративах.