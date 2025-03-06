Валерий Меладзе снова тайно прилетел в Россию: подробности

Валерий Меладзе, покинувший Россию с начала спецоперации на Украине, снова тайно посетил Москву. Цель визита, по имеющимся данным, носила сугубо деловой характер.

Как сообщает Telegram-канал Mash, неделю назад Меладзе был замечен в аэропорту Шереметьево. По словам очевидцев, заслуженный артист вежливо общался с поклонниками, после чего направился в VIP-зал. Вскоре после этого он вылетел в Баку, где 28 февраля состоялся его концерт.

Во время выступления в Азербайджане Меладзе сделал неоднозначное заявление, сказав: «Приедем к вам когда-нибудь, где бы вы ни были». 58-летний певец также намекнул на сложности с организацией концертов в России, упомянув, что когда-нибудь людям не придется покупать билеты на самолет в дополнение к билетам на его выступления. Это косвенно подтверждает его опасения по поводу выступлений в России.

Сейчас менеджмент певца отказывается от корпоративных мероприятий в России, несмотря на высокую предлагаемую оплату. Организаторы сообщают, что гонорары предлагаются в размере 15−20 миллионов рублей, что значительно выше обычных 10 миллионов. Причина отказа, предположительно, кроется в опасениях утечки информации в СМИ и последующей негативной реакции общественности.

Исполнитель хита "Салют, Вера!" уже приезжал в Россию в январе, чтобы посетить могилу отца Шота Меладзе в годовщину его смерти. В Москву певец тогда тоже прилетел тайно.