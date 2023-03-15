Валерий Меладзе променял жену Альбину Джанабаеву на сексуальную брюнетку

Певец Валерий Меладзе на днях выступил в Дубае, где засветился в обществе сексуальной брюнетки. Поклонники отметили, что уже не в первый раз видят 57-летнего артиста с пышногрудой красоткой. Некоторые всерьез беспокоятся за брак знаменитости с Альбиной Джанабаевой.

Зрители говорят, что на сцене Меладзе был очень улыбчивым и светился от счастья. Он исполнил свои хиты, но не один, а с очаровательной бэк-вокалисткой. Зрители сразу обратили на нее внимание. Ведь девушка отличалась стройной фигурой и яркой внешностью.

Когда кадры с концерта появились в Сети, то поклонники обсуждали не только творчество артиста, но и его помощницу. Некоторые посоветовали Альбине Джанабаевой следить за своим мужем, пока его не увели из семьи. СМИ писали, что когда-то супруга звезды тоже была у него на подпевках, а потом стала его женой.