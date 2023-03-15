Валерий Меладзе променял жену Альбину Джанабаеву на сексуальную брюнетку
Валерия Меладзе снова заметили со стройной брюнеткой вместо Альбины Джанабаевой.
Фото: Starface.ru
Певец Валерий Меладзе на днях выступил в Дубае, где засветился в обществе сексуальной брюнетки. Поклонники отметили, что уже не в первый раз видят 57-летнего артиста с пышногрудой красоткой. Некоторые всерьез беспокоятся за брак знаменитости с Альбиной Джанабаевой.
Зрители говорят, что на сцене Меладзе был очень улыбчивым и светился от счастья. Он исполнил свои хиты, но не один, а с очаровательной бэк-вокалисткой. Зрители сразу обратили на нее внимание. Ведь девушка отличалась стройной фигурой и яркой внешностью.
Когда кадры с концерта появились в Сети, то поклонники обсуждали не только творчество артиста, но и его помощницу. Некоторые посоветовали Альбине Джанабаевой следить за своим мужем, пока его не увели из семьи. СМИ писали, что когда-то супруга звезды тоже была у него на подпевках, а потом стала его женой.
Фото: Экспресс газета
Напомним, что Валерий был 25 лет женат на супруге Ирине. У них есть трое общих детей: Инга, Софья и Арина. По слухам, последние года брака мужчина жил на две семьи – встречался с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Многие фанаты еще тогда говорили, что артистке может прилететь «бумеранг».
Ранее мы писали о том, что недавнее выступления Валерия Меладзе неприятно удивило публику. На кадрах, которые появились в соцсетях, пользователи обратили внимание на странные движения артиста, напоминающие судороги. Некоторые зрители даже напугались и заподозрили у звезды проблемы со здоровьем. А другие посчитали, что скандалы вокруг его семьи сказались на самочувствии артиста.