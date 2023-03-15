«Странные судороги»: фанатов пугает состояние Валерия Меладзе

Поклонники соскучились по выступлениям Валерия Меладзе, который почти год не давал больших концертов в России. При этом артист зарабатывает за границей, где часто выходит на публику во время закрытых мероприятий. На днях он был в Дубае, но его странное поведение вызвало много вопросов у фанатов.

Музыкант представил свои хиты публике в ОАЭ. Валерий Шотаевич был очень доброжелателен и даже предложил зрителям выбрать песни, под которые они хотели бы потанцевать. После скандального выступления артист избегал громких высказываний, но удивил публику поведением.

В Telegram-канале «Дубай Петрович» было опубликовано видео с концерта, на котором Меладзе дергается на сцене во время исполнения песни. Некоторые зрители даже напугались и заподозрили у звезды проблемы со здоровьем. А другие посчитали, что скандалы вокруг его семьи сказались на самочувствии артиста.

«Какие-то странные судороги пошли, если честно. Очень странно в исполнении Меладзе выглядит. Ну не на Шамана люди, поди, пришли», — пишут в авторы.

Сам музыкант пока никак не прокомментировал высказывания фанатов. Он стал реже появляться в соцсетях и ведет более закрытый образ жизни.

Ранее мы писали о том, как Алексей Чумаков рассказал, за что ему пришлось извиняться перед Валерием Меладзе. Муж Юлии Ковальчук признался, что очень обидел своего коллегу. Чумаков вспоминает время, когда дружил с Меладзе, потому что они работали с одним продюсером. Исполнители ездили на гастроли и даже были в одном проекте. Но в одном из шоу Алексей позволил себе слишком смелое высказывание в адрес артиста.