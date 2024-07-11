Валерий Меладзе перевел 2 млн рублей на лечение журналиста Отара Кушанашвили

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певец Валерий Меладзе перевел на лечение журналиста Отара Кушанашвили 2 млн рублей. По его мнению, благотворительность артиста указывает на намерение вернуться в Россию.

О том, что Меладзе помог Кушанашвили, сообщалось ранее. Однако конкретных сумм не называлось.

«Я недавно общался с супругой тяжелобольного Отара Кушанашвили Ольгой. Она мне рассказала, что Меладзе перевёл на лечение журналисту почти 2 миллиона рублей», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

Он уверен, что таким образом певец «анонсирует свое возвращение».

Ранее Кушанашвили выложил обращение Меладзе: певец называл болезнь ведущего «временным сбоем» и призывал побыстрее выздоравливать. После выздоровления Отара певец хотел с ним встретиться. Меладзе пообещал пить за его здоровье и выразил надежду на то, что скоро они выпьют вместе.