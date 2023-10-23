Валерий Меладзе назвал «бредом» слухи о том, что его брат и Брежнева развелись из-за политики

Певец Валерий Меладзе отреагировал на слухи о том, что его брат Константин Меладзе и его супруга Вера Брежнева развелись из-за политики. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Валерий отметил, что волонтерская работа Веры и политика вообще не играли роли в отношениях звездной пары.

«Ну, как можно придумать такой бред?!», — возмутился Валерий в беседе с aif.ru, добавив, что Константин абсолютно аполитичен.

Он добавил, что в паре хватало семейных разногласий, никак не связанных с обстановкой в мире.

Напомним, исполнительница хита «Девочка моя» и продюсер разошлись после восьми лет брака. Как передает знакомая Константина Меладзе, после развода с супругой мужчина впал в серьезную депрессию.

После развода с Константином Меладзе Вера Брежнева рискует остаться без недвижимости. Так, артистка может лишиться итальянской виллы и российского особняка, которые ее бывший супруг, кажется, заранее переписал на мать.

Роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда певица была в составе группы «Виа Гра». Долгое время они скрывали свои отношения, а после Меладзе ушел от своей жены Яны Сумм.