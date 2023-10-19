Останется ни с чем: кому перейдет имущество Меладзе после развода с Брежневой

После развода с Константином Меладзе Вера Брежнева рискует остаться без недвижимости. Так, артистка может лишиться итальянской виллы и российского особняка, которые ее бывший супруг, кажется, заранее переписал на мать. Об этом сообщает «Утро.ру».

Интересно, что писательница Юлия Шилова в этом случае на стороне Меладзе. Она убеждена, что Брежнева заслуженно останется без всего, поскольку пыталась построить свое счастье на чужом, когда уводила продюсера из семьи.

«Я считаю, что ей и не должно ничего доставаться. У них нет совместных детей. И никакого морального права у нее на имущество Константина тоже нет», – подчеркнула Шилова.

Однако писательница отмечает, что Вера Брежнева могла что-то забрать себе во время развода. По словам Юлии, тогда становится ясно, зачем Меладзе продал дом на Рублевке. Музыкант просто хотел поправить материальное положение.

Напомним, исполнительница хита «Девочка моя» и продюсер разошлись после восьми лет брака. Как передает знакомая Константина Меладзе, после развода с супругой мужчина впал в серьезную депрессию.

Ранее мы писали, что Виктория Боня уже месяц скрывает лицо от фанатов после пластической операции в США. Телеведущая утверждает, что у нее до сих пор не спал отек, поэтому она не спешит шокировать аудиторию.