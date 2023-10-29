Валерий Меладзе лишился своей фирмы в России

Московская налоговая закрыла фирму «МБ Про», которую Валерий Меладзе открыл 20 лет назад.

Как пишет Telegram-канал Mash, причиной закрытия стало отсутствие активности компании после уезда музыканта из России. «МБ Про» оказывала услуги в сфере исполнительного искусства.

После того, как Меладзе начал свою сольную карьеру, он покинул Россию и стал активно выступать за рубежом. Одним из его выступлений был концерт в ОАЭ, где он радостно высказал свои мысли, что привело к отмене его концертов в России.

Также во время поездок в Дубай и Куршевель артист забросил свою контору. В результате сотрудники налоговой разобрались со всеми документами и пришли к выводу, что компания «МБ Про» является недействительной.

Ранее мы писали, что в России требуют отменить концерты Александра Красовицкого с группой Zero People.