В России требуют отменить концерты Александра Красовицкого с группой Zero People

Солист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий после отмены всех концертов в России решил отправиться в гастрольный тур по стране со своим сайд-проектом Zero People. Об этом узнали общественники и потребовали отменить выступления музыканта.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, ранее Красовицкого требовали признать иноагентом из-за его негативных высказываний о России. Летом все концертные площадки отказались работать с музыкантом.

Сейчас в планах Красовицкого гастроли в 17 городах с проектом Zero People. Он уже анонсировал концерты в Москве, Петербурге, Самаре, Ярославле, Екатеринбурге, но площадки, на которых пройдут мероприятия, держатся в секрете.

В настоящее время общественники написали обращение в Минкульт и Следственный комитет с требованием отменить все концерты Zero People.

Ранее мы писали, что в Москве отменили концерт популярного среди молодежи блогера Ивана Минаева, выступающего под псевдонимом XOLIDAYBOY. Выступление артиста должно было состояться в клубе «Заварка», но в день мероприятия представители площадки заявили о его переносе на неопределенное время.