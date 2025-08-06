Валерий Леонтьев впервые за долгое время вернется на сцену в России

Валерий Леонтьев вернутся в Россию, чтобы выступить на «Новой волне». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Игорь Крутой уговорил Валерия Леонтьева прилететь на выступление в Россию. Известно, что певец согласился на концерт в Казани, который пройдет на фестивале «Новая волна». Он исполнит пять своих хитов: «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зелёный свет» и «Ты меня не забывай».

Источник рассказал, что уговаривать Леонтьева пришлось в течение полугода. Сейчас артист уже готовится к выступлению — заказывает сценические костюмы и обновляет аранжировки.

Во время фестиваля, который пройдет с 21 по 26 августа, Леонтьева обеспечат охраной и премиум машиной с водителем. В какой именно деть выступит певец, не сообщается.

Напомним, Валерий Леонтьев не часто выступает в России. В последний раз он спел несколько песен на юбилейном вечере Игоря Крутого в ноябре 2024 года.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов объяснил, зачем Леонтьев вернулся на российскую сцену.