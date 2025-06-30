«У нас можно хорошо заработать»: продюсер Дворцов объяснил, зачем Леонтьев вернулся на российскую сцену

В окружении певца Валерия Леонтьева рассказали, что он возвращается на сцену в России. Продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», зачем объявивший о завершении карьеры артист решил снова давать концерты на Родине.

«Те, кто живут за границей, понимают, что Россия у нас кормит всех, в том числе и артистов. У нас можно хорошо заработать и славу, и гонорары, которых хватит на всю жизнь, — говорит Сергей. — Поэтому его тянет на Родину.

Продюсер добавил, что за концерт Леонтьев берет около 10−15 млн рублей. Всего на оставшийся 2025 год на данный момент у исполнителя хита «Полет на дельтаплане» запланировано два-три выступления, и от некоторых из них он может отказаться.

«У него денег куры не клюют, поэтому он может один раз выступить и, условно говоря, год не работать», — заключил продюсер.

Исполнитель несколько лет живет за границей. В США у жены Леонтьева есть свой бизнес. Последний раз певец приезжал в Россию в 2024 году, он выступил на творческом вечере композитора Игоря Крутого.

Напомним, артист отремонтировал свою роскошную квартиру в центре Москвы.