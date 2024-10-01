Валерий Леонтьев вернется на сцену после объявления о завершении карьеры: певец назвал причину

Певец Валерий Леонтьев готовится выйти на сцену после заявления о завершении карьеры. Он примет участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. С ним артиста связывает многолетняя дружба.

Решение Леонтьева уйти из творчества стало шоком для его поклонников. Его он принял после 70-летия, даже не организовав прощальный тур. В беседе с журналистами он признавался, что хотел уйти без «соплей и слез». Однако окончательно распрощаться с публикой Валерий не смог. К нему обратился Игорь Крутой и попросил сделать исключение ради его юбилея. Певец не смог отказать.

«Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие еще могут быть комментария моего участия в концерте?» - цитирует слова Леонтьева mk.ru.

Игорь Крутой написал для Валерия несколько десятков песен, которые стали хитами. Среди них «Безымянная планета», «Канатный плясун», «Маленькое кафе», «Мерилин», «Сокровища Черного моря» и многие другие.

Ранее Игорь Крутой рассказал, как Валерий Леонтьев прогнал отца и потом жалел об этом.