Валерий Леонтьев снизил гонорар за новогодние корпоративы

Артист Валерий Леонтьев снизил как минимум на 20% гонорар за новогодние корпоративы. Певец просит 120 тысяч долларов вместо 150, но можно договориться и на 100 тысяч долларов, пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, у артиста не слишком активно бронируют даты. Чтобы получить новые заказы, он снизил гонорар, но не стал менять райдер.

Он также просит 50-процентную предоплату, заселить его охрану и команду по соседству в отеле, заклеить окна черными пакетами в люксовом номере. Артист должен передвигаться на личном Mercedes-Вenz от гостиницы к месту выступления. Помимо этого, он требует нанять нескольких носильщиков багажа, пару-тройку бутылок виски Macallan, мясную нарезку и суточные в размере $300.

Уже больше года Леонтьев не проживает на территории России. Артист отказался от выступлений на сцене, светских мероприятий и общения с прессой. Певец обосновался в Майами в собственном доме. Недвижимость Леонтьева находится в элитном районе на закрытой территории. Известно, что в США знаменитость владеет бизнесом: он открыл гостиницы и парикмахерские для собак.

Ранее друг артиста рассказал, почему он не возвращается в Россию.