«Не вернется»: друг Леонтьева рассказал правду о новой жизни певца и гастролях

Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россию. Заслуженный деятель искусств Михаил Герцман пообщался с журналистами и предположил, что любимец публики вряд ли вернется к гастролям. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что некоторое время назад Леонтьев уехал в Майами к своей супруге Людмиле Исакович и давно не появлялся в России. Знакомый звезды считает, что он бывает здесь редко из-за непонимания происходящего.

«Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично», – порассуждал Герцман.

Мужчина высказался по поводу выступлений 74-летнего певца. Он уверен, что Леонтьев к активной концертной деятельности уже «не вернется».

«Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием», – поделился Михаил.

Сам Валерий Леонтьев как-то признавался, что может вести спокойную жизнь в Майами. Он приобрел там дом и часто гуляет без внимания со стороны поклонников. По словам певца, только там он может отдохнуть от излишнего внимания фанатов и бесконечных съемок.

Ранее журналисты выяснили, как живет уехавший из РФ певец Валерий Леонтьев.