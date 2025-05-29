Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию в конце лета
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Певец Валерий Леонтьев собирается приехать в Россию в конце лета. Он хочет посетить фестиваль в Казани.
Об этом сообщил концертный директор артиста Борис Чигирев.
«Он постарается приехать на фестиваль «Новая волна» в Казани. Уже запланировал это», - рассказал представитель Леонтьева изданию «Абзац». Каких-либо подробностей приезда он не раскрыл.
Мероприятие в Казани организует друг певца – композитор Игорь Крутой. Оно должно пройти в августе.
Напомним, Леонтьев уехал из России после начала спецоперации. Он проживает в США. Последний раз певец выступал в Москве в ноябре 2024 года на юбилее Крутого.
В апреле сообщалось, что Леонтьев готов выступить в России за 15 млн рублей. В райдере артиста фигурировали люксовый автомобиль, элитные апартаменты с заклеенными окнами, виски и мясная нарезка.