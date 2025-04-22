15 млн рублей и бутылка элитного виски: сколько просит Леонтьев за выступление в России

20 апреля в Сети появилась информация о том, что объявивший ранее о завершении концертной деятельности Валерий Леонтьев вернулся на сцену ради заработка. Директор 76-летнего певца опровергал эту информацию, но, как оказалось, народный артист готов выступить на определенных условиях.

Чтобы послушать легендарные хиты «Казанова» и «Дельтаплан» в исполнении 76-летнего артиста, придется отдать 15 млн рублей – эту сумму необходимо оплатить безналично, рассказали Абзацу в ивент-агентстве.

Транспорт, наполнение гримерной комнаты и технический райдер входят в дополнительные затраты. Эти вопросы решает представитель артиста, заказчику не нужно тратить на них время.

Музыкант согласен передвигаться только на люксовом автомобиле определенной марке и жить в элитных апартаментах с заклеенными окнами. В гримерку исполнитель требует поставить шотландский виски и мясную нарезку на закуску.

Напомним, в марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил, что уходит со сцены из-за возраста. Однако 8 ноября вернулся из США, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия композитора Игоря Крутого.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что певец снова начал давать концерты не ради денег, а чтобы получить поддержку зрителей.