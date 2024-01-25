Валерий Леонтьев не станет устраивать оскандалившейся Лолите концерты в США

Директор певца Валерия Леонтьева развеял слухи о том, что артист может протянуть руку помощи «отмененной» в России после «голой» вечеринки Лолите Милявской и организовать для нее концерты в США. По словам Бориса Чигарева, такую возможность Леонтьев никогда не обсуждал и не рассматривал.

«Валерий Яковлевич и до вечеринки не поддерживал общение с Лолитой. Они знакомы и не более», — сказал Woman.ru директор звезды.

Леонтьев, который более 20 лет проживает с супругой в США, сам не стремится попасть на американскую сцену и российским коллегам помогать не планирует.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

После этого гастроли Милявской по всей стране стали отменять. Кроме того, номера с ее участием вырезали из новогодних программ.

Ранее мы сообщали, что Милявская после скандальной вечеринки рискует остаться без заработка в России. После отмены ее выступлений в Сибири организаторы начали массово отказываться от концертов в городах Московской области. За каждое выступление Лолита должна была получить несколько миллионов рублей, однако теперь терпит большие убытки.