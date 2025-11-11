Валерий Леонтьев дал закрытый концерт в Париже и объявил о своем возвращении

Певец Валерий Леонтьев выступил на закрытом концерте в Париже. На мероприятии он со сцены объявил, что еще обязательно вернется, несмотря на то, что давно завершил карьеру. Видео публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

О прекращении творческой деятельности Леонтьев заявил еще в 2024 году. Однако окончательно уйти со сцены так и не смог. Сейчас он периодически выступает на концертах коллег и соглашается на частные мероприятия. Так, в ноябре у него было запланировано выступление во Франции. В соцсетях зрители поделились видео с исполнителем, в котором он заявил — это не последний его концерт.

«Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!» - сказал Леонтьев поклонникам.

На концерте певец исполнил все свои главные хиты: «Казанова», «Дельтаплан», «Ты меня не забывай». Причем большинство композиций он пел вживую.

Напомним, что 7 января у Валерия запланирован еще один концерт на Пхукете. Предварительно, за него он получит от €100 тысяч (9,3 млн рублей по текущему курсу — прим. «Страсти»).

