Валерий Кипелов извинился перед зрителями на концерте в Ульяновске

Лидер рок-группы «Кипелов» Валерий Кипелов извинился перед своими поклонниками во время сольного концерта в Ульяновске. Как пояснил музыкант, ему было неловко, что он так долго откладывал выступление в этом городе.

«Мне бы хотелось извиниться за то, что мы так долго не были в вашем городе. Но все время происходили какие-то катаклизмы… пандемия… Мы собирались приехать к вам вместе с симфоническим оркестром, потом были разные причины, другие. Это не по нашей воле мы не приезжали так долго», - приводит слова Кипелова портал 73online.ru.

В ответ присутствовавшие на концерте поклонники музыканта задарили его цветами. В основном к сцене приносили белые и красные розы. Одна из зрительниц вручила Кипелову ромашками. А другая счастливица даже удостоилась поцелуя от артиста.

Концерт Кипелова начался с опозданием, людям пришлось ждать выхода на сцену артистов полтора часа. В ходе выступления группа исполнила свои самые известные хиты. Во время исполнения песни «Я свободен» Кипелову подпевал весь зал.

В последний раз группа выступала в Ульяновске в 2017 году.

Ранее мы писали, что певец Николай Носков борется с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, но не отказывается от гастролей по стране. В итоге артист сорвал концерт в Сочи, так как во время выступления почувствовал себя плохо.