67-летний певец Николай Носков сорвал концерт в Сочи

Певец Николай Носков борется с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, но не отказывается от гастролей по стране. В итоге артист сорвал концерт в Сочи, так как во время выступления почувствовал себя плохо.

Как пишет Telegram-канал «СочиN1», Носков внезапно покинул сцену, не допев свой знаменитый хит «Снег». При этом музыканты продолжили играть, а зрители подхватили мелодию и подпевали.

Артист после не вышел на сцену, концерт завершился. После инцидента организаторы мероприятия попросили купивших билеты на концерт не сердиться и не обижаться. «Николай выступил как смог. И далее на всё воля Господня!» - говорится в сообщении представителей Носкова.

В 2017 году певец перенес операцию по удалению тромба. В 2018 году у Носкова произошел повторный ишемический инсульт. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец пытается продолжать музыкальную карьеру, на многих концертах его вывозят на сцену в коляске.

Ранее мы писали, что в Оренбурге отменили запланированное на 5 ноября выступление Николая Носкова из-за резкого ухудшения здоровья. При этом представители музыканта позже заявили, что концерты в Оренбурге и Сочи все-таки состоятся. Кроме того, 22 февраля в «Лужниках» прошел концерт в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии было заявлено выступление Носкова и певца Ivan с песней «На меньшее я не согласен». Однако за час до начала мероприятия имя Носкова вычеркнули из афиши из-за плохого самочувствия певца.