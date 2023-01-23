Валерий Афанасьев перестал нормально ходить после травмы, из-за которой пришлось опускать занавес

Актер Валерий Афанасьев сообщил, что после травмы во время спектакля стал ходить на костылях. Сейчас он находится в больнице и допускает, что если и появится на сцене, то первое время будет выходить с палочкой.

«Пока лежу с ортезом на ноге, хожу на костылях, сгибать ногу больно», - признался актер.

Артист выразил надежду, что театр справится без него. У Афанасьева не только большие роли – где-то есть, кому заменить.

Напомним, из-за травмы у 73-летнего актера пришлось опускать занавес. Это случилось в первом акте спектакля «Горячее сердце». Постановку доигрывали без Афанасьева.

Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Точный диагноз неизвестен. Сам артист утверждал, что «травма в колене».