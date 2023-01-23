«Нахожусь в палате»: все, что известно о состоянии госпитализированного Афанасьева на данный момент

Недавно по Сети разлетелись тревожные новости. Сообщалось, что 73-летний Валерий Афанасьев получил травму во время спектакля «Горячее сердце», поэтому его экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы. Сегодня актер впервые вышел на связь с журналистами «Пятого» канала и рассказал о своем состоянии.

Афанасьев не стал раскрывать характер травмы, однако он поспешил успокоить своих поклонников, заявив, что с ним все в порядке. «Чувствую себя прекрасно. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать», — высказался актер.

К слову, подобное заявление очень обрадовало поклонников мужчины, которые были крайне обеспокоены его самочувствием.

Редакция «Passion.ru» желает Валерию Афанасьеву скорейшего восстановления!

Ранее подруга Романа Костомарова раскрыла тайну о его заболевании. Подробности читайте здесь.