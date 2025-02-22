Валентина Титова снова спасает сына: пожар и долги довели режиссёра до нищеты

83-летняя актриса Валентина Титова вновь вынуждена оказывать финансовую поддержку своему 59-летнему сыну, режиссеру Александру Басову. В прошлом году на его подмосковной даче произошел пожар. Хотя Александр самостоятельно потушил огонь до прибытия спасателей, он получил отравление угарным газом и серьезно пострадал.

По словам самого Александра Басова, опубликованным в социальных сетях, он столкнулся с потерей здоровья, дома и работы, оставшись с одними долгами. Режиссёр связывает свои проблемы с «чужой жадностью и некомпетентностью». Сейчас он проживает с матерью, которая помогает ему справиться с последствиями пожара и финансовыми трудностями. Это не первый случай, когда Валентина Титова оказывает материальную помощь своим детям.

«Сын сейчас у меня, я ему помогаю. Я всегда помогаю детям», — поделилась актриса в шоу «Судьба человека».

Актриса призналась, что отношения с сыном не всегда складываются гладко из-за различий в их жизненных принципах.

«У него другие правила жизни. От папы, от жен это все. Мы же формируемся в зависимости от того, в какие обстоятельства нас судьба забросила, а мама — это мама. Она железная», — объяснила Валентина Титова. Несмотря на разногласия, она продолжает поддерживать сына, признавая его трудности и оказывая помощь.

Ранее Валентина Титова призналась, что муж поднимал на нее руку, но звезде «Мимино» удалось дать ему отпор.